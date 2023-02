Láska zplodila lásku. Moderátor Televizních novin se pochlubil rozkošnou dcerkou

Martin Čermák už má dvě dcery. Foto: Eva Neužilová

„Láska zplodila lásku,“ tetelil se blahem Čermák nad rozkošnou fotkou své manželky a maličké holčičky. Moderátor nestihl kvůli porodu vysílání nedělních Televizních novin, jeho moderátorská kolegyně Veronika Petruchová tak relaci odmoderovala sama, což jí vůbec nevadilo. Naopak už se těší, až jí kolega dceru ukáže naživo.

„Budu taková teta z televize. On se velmi těší, že bude mít druhou dcerušku a je strašně šťastný, musím ho teďka dohnat,“ říkala nedávno Super.cz Petruchová o Čermákovi, jenž má první dceru z předchozího vztahu.

„Manželka byla moc statečná, zvládla to skvěle. Máme obrovskou radost. A hlavní je, že jsou obě v pořádku,“ řekl Tn.cz Čermák. Tomu holčička Meda ulehčila rozhodování nad jménem. „Ani jednomu se nelíbilo chlapecké jméno, které chtěl dát ten druhý. Takže zjištění, že je to holčička, nám to krásně vyřešilo,“ dodal novácký sympaťák. ■