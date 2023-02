Nejen bříško, princezně z Řachandy pořádně vyrostly také vnady! Těhotná herečka promluvila o pohlaví miminka

Denisa Pfauserová promluvila o těhotenství. Super.cz

Herečka Denisa Pfauserová (34) je v 5. měsíci těhotenství a začíná to na ní být pořádně znát. Rostoucí bříško hrálo velkou roli při výběru šatů na Česko-Slovenský ples. "Se Sandrou Markovou jsme hledaly šaty, které by bříško decentně zakomponovaly," řekla Super.cz Denisa.

Nejen bříško herečce pořádně roste. "Podle zvětšujících vnad na mně těhotenství poznala Andrea Bezděková a té jsem to jako první přiznala," usmívá se Denisa, která prožívá ukázkové těhotenství.

"Cítím se skvěle. Měla jsem štěstí, že jsem neměla těhotenské nevolnosti, nezvracela jsem a teď už to snad nepřijde. Užívám si to a strašně se těším. Nemám těhotenské chutě, ale vypadávají mi slova. To se mi stalo," směje se herečka.

Zatím pohlaví s partnerem neznají. "Sama to nevím, zveřejníme to za dva týdny. Chceme mít párty, kde prorazíme balónek a bude show," dodala princezna z pohádky Řachanda.