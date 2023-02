Berenika Kohoutová jen zírala. Před Adamem Mišíkem se ze župánku svlékala tahle křehká zrzka

Denisa Biskupová se svlékala před Adamem Mišíkem. TV Nova

Tentokrát se ale do choulostivější seriálové scény pustila i herečka Denisa Biskupová (22), jež v Jedné rodině tvoří pár s Adamem Mišíkem (25). Křehká zrzka známá ze seriálu Jitřní záře nebo z filmů Prezidentka či Bábovky v úterním díle svlékne svůj župánek přímo před Adamem Mišíkem.

„Adam je profesionál, moc sympatickej, hodnej. Při choulostivějších scénách se choval ohleduplně, na všem jsme se domluvili, je skvělej,“ řekla Super.cz Biskupová.

„Bylo to poprvé, co jsem se musela takto svléknout, ale není to až tak hrozné. Ta decentní nahota tady dávala smysl, takže jsem absolutně nebyla proti,“ prozradila herečka, jež se nahá ukázala jen zezadu. I tak přiznala, že se přeci jen trošku styděla.

„Trochu jsem se styděla. Byl to začátek natáčení, ještě jsme se všichni tak neznali. Ale herci i štáb byli všichni tak ohleduplní, že ten stud docela rychle opadl. Hlavně jsem nebyla úplně nahá, měla jsem prsa přelepena takovými nálepkami, ale i tak je to zvláštní pocit,“ míní. A co jí nejvíce pomáhá, aby stud překonala?

„Nejvíc mi pomáhalo, když jsem si představovala, že jsem prostě oblečená,“ uzavřela s úsměvem. ■