Takhle jste ji v Panství Downton neviděli. Krásná herečka si na premiéře rukama vylepšovala svůj už tak bujný dekolt

Lily James

Lily James, kterou diváci mohou znát například z úspěšného seriálu Panství Downton, dorazila na londýnskou premiéru filmu Láska podle plánu, ve kterém se objeví po boku herce Shazada Latifa, v krásných zelených šatech s úzkými bílými ramínky. Ty už tak zvýraznily její dekolt, to ale herečce nejspíš nestačilo a chtěla ukázat ještě o něco víc. Šaty si proto upravila a vůbec jí nevadilo, že je v té chvíli terčem objektivů fotoaparátů.

Herečka se na akci ukázala jen pár dní poté, co byl ohlášen její rozchod s baskytaristou Michaelem Shumanem, se kterým chodila zhruba dva roky. Poprvé se spolu oficiálně ukázali na červeném koberci během loňských Oscarů.

Kromě role ve slavném dobovém seriálu má Lily za sebou i filmy Baby Driver, filmový muzikál Mamma Mia: Here We Go Again nebo sérii Pam a Tommy. ■