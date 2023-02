V Survivoru se zrodila první láska: Vzájemné jiskření prý pár neskrývá

V Survivoru to letos jiskří. TV Nova

A zdá se, že v druhé řadě drsné reality show se jedno pevné pouto právě tvoří. Pomyslná jiskra přeskočila mezi hráči z kmene Rebelů. Konkrétně mezi trenérem Tomášem a vizážistkou Žanetou.

„Myslím si, že je to víc než přátelství. Doufám, že nebudou naštvaní, že to tady říkám, ale ono se to tam asi ještě vybarví. Nejsem si jistá úplně Tomášem, neměla jsem tolik prostoru ho poznat a doufám, že Žanetě neublíží,“ prozradila pro televizi Nova atletka Tereza, která měla blízko právě k Žanetě.

„Je to hezký chlap, ví to o sobě a je silná osobnost, ale o tom nemluvím. Tomáš je složitá osobnost a nepronikla jsem do jeho nitra, takže doufám, že to myslí vážně a není to pouze v rámci hry,“ dodala první vyřazená hráčka.

Žaneta ani Tomáš to neměli v životě jednoduché, jak před odjezdem do Dominikánské republiky otevřeně prozradili. Energická a upovídaná vizážistka si prošla těžkým životním obdobím, když její přítel, se kterým strávila čtyři roky, spáchal sebevraždu. Tato zkušenost ovlivnila její osobnost a říká, že je od té doby je empatičtější. Tomáš zase neměl úplně jednoduché dětství. Říká, že i když byl naživu, tak nežil. Život mu začal nastavovat přívětivější tvář, když se vydal do Asie, kde meditoval v buddhistickém chrámu. Zda se mezi Tomášem a Žanetou vytvoří skutečně pevné milostné pouto, je zatím ve hvězdách. Přesto by šlo o velmi ojedinělý start jejich možné lásky. ■