Módě totálně průsvitných šatů už podlehla i Salma Hayek (56)! Na premiéru dorazila vlastně v prádle, ale zatraceně sexy

Salma Hayek Profimedia.cz

Filmová představitelka malířky Fridy Kahlo, která byla rovněž nezapomenutelná ve snímcích Desperado a Tenkrát v Mexiku, kde se blýskla vedle Antonia Banderase, hraje ve zřejmě posledním pokračování oblíbené série s Channingem Tatumem hlavní roli.

A zatímco Channing by zřejmě na svůj šedý outfit příliš pozornosti médií neutáhl, Salma to vzala tentokrát pevně do svých rukou a o PR filmu na promítání v Miami se tak postarala dokonale. Blesky fotoaparátů totiž jak při jejím sólovém, tak během společného pózování s Tatumem a režisérem snímku Stevenem Soderberghem cvakaly o sto šest... ■