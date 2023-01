V divadle musí předvádět bizarní sexuální praktiku: V reálném životě má za sebou půvabná blondýnka nepříjemné obtěžování

Alžběta Fišerová zažila nepříjemné obtěžování v práci Super.cz

Alžbětě nebylo to, že si musela nasadit koňskou hlavu a nechat na sobě rajtovat kolegu, rozhodně příjemné. "Zvlášť ze začátku to bylo těžké. Teď, musím se přiznat, se už pod tou maskou i zasměju, ale spíš díky kolegům. Je to nepříjemné a takové ekl," řekla Super.cz.

Jeí postava novinářky je kvůli úspěchu v práci nucena podobné aktivity přetrpět, Alžbětě by se z toho zvedal žaludek. "Stalo se mi to s nejmenovaným pánem z branže a zjistila jsem, že tak daleko rozhodně zajít nemůžu. Mám zásadu, že dělat mohu jen to, abych se pak na sebe mohla podívat do zrcadla," svěřila.

"Nebylo to přímo sexuální obtěžování, spíš taková nabídka, že když s dotyčným pánem někam půjdu, dostanu roli. Řekla jsem, že už něco mám. Asi si to dovolil kvůli tomu, jak vypadám. I o své inteligenci občas slýchám zajímavé věci. Ten člověk nad vámi má moc, ať je to režisér nebo producent, tak to prostě zkusí. Vypovídá to něco o charakteru," míní třicetiletá herečka. ■