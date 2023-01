Monika Binias se ostře pustila do Koktových: Jsou to sobci, Ornella žárlí, že je Charlotte hubenější než ona

Monika Binias má na určité věci jasný názor. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Kdo ovšem radost neprojevil, je její švagr Josef Kokta (65) a sestra Ornella (29). „Z pěkný holky je ztrhaná šedesátnice, my s Orny jsme z toho špatný,“ svěřil se Pepa pro Super.cz.

Ohledně proměny Charlotte Štikové jsme kontaktovali i její matku Moniku Binias (50), která její hubnutí na jednu stranu podpořila.

„Měla asi přes 120 kilogramů, což je pro organismus velká zátěž. To, že zhubla, je samozřejmě dobře, ale myslím si, že už je to příliš. Navíc má teď velmi bouřlivé období a životní styl, což k tomu asi také nepřispívá. Není to jenom můj názor, ale názor celé rodiny,“ prozradila Monika s tím, že se potvrdila její slova ohledně operačního zákroku, který měla Charlotte kvůli nadváze podstoupit.

„Už je zřejmé, že 60 kilogramů nelze zhubnout pouze dietou a cvičením. To vám řekne každý odborník. Samozřejmě jí dopomohla operace, kdy jí podvázali žaludek. Štvalo mě, že to někoho mohlo škaredě ovlivnit ve smyslu, že se podle Charlotte snaží držet pouze stravu, ale tak razantní úbytek váhy nemají,“ řekla.

Monika se nám také vyjádřila ke slovům Josefa Kokty s Ornellou, kteří jsou z Charlotte dle svých slov nešťastní.

„Josef s Ornellou rozhodně nejsou nešťastní. Jsou velcí sobci, kteří si jedou to své. Mluví o sestřičce, ale když potřebuje pomoct, tak se na ni vyprdnou a volá se mně. Chvilkami mi dokonce připadá, že Ornella žárlí na Charlotte. Vždy mezi nimi byla taková rivalita. Ornelle dělalo dobře, že je štíhlejší, protože má Charlotte daleko hezčí obličej. Přijde mi to tak, myslím si, že na to znám obě moc dobře,“ prozradila Binias, která žije spokojeným životem po boku svého manžela v Německu.

Vztah s dcerami je prý stále na bodu mrazu.

„Vztahy samozřejmě nejsou, co byly, ale mohou si za to moje děti samy. Veřejně mě osočovaly, pomlouvaly a pak čekají mou pomocnou ruku. Volají, jen když něco potřebují. Když jim ty lži připomenu, tak se vztekají. Můj muž ani já nechceme akceptovat, aby se k nám tak někdo choval. Díky němu a mé rodině jsem se od toho oprostila, protože moje děti by mě utrápily k smrti,“ dodala Monika Binias. ■