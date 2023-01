Pepa Kokta se ženou Ornellou jsou zděšení z Charlotte, která zhubla 60 kilo: Z pěkný holky je ztrhaná šedesátnice, míní

Josef Kokta a jeho žena Ornella se strachují o Charlotte Štikovou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Podobě svojí švagrové se věnoval na Twitteru, kde se rozvinula dlouhá diskuze, že není v pořádku, jak Charlotte vypadá. Proto jsme se ho zeptali, kde vidí největší problém. Šokovala ho fotografie, kterou jsme publikovali na Super.cz.

"Prostě jsem se zhrozil. Naposled jsem ji viděl v srpnu. To ještě vypadala celkem fajn. Ale tohle je hrůza. Něco je špatně. Musí se sebou něco udělat," míní Pepa. "Zhubnutí fajn, ale už je to moc. Podívejte na tu vaši fotku. Ztrhaný obličej a prázdný výraz. Nechápu," dodal.

Stejný názor má i jeho žena. "Strašný. Máme o ni strach. Nevíme, co se děje. Moc s námi nekomunikuje. Z pěkný holky je ztrhaná šedesátnice," krčil rameny. "No, ty vzory má asi děsný," domnívá se Kokta, který neví, jak by mohli švagrové pomoci. "Je to dospělá žena, a tak si o sobě musí rozhodovat sama. My s Orny jsme z toho špatný," uzavřel. ■