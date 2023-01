Kolik vydělávají české královny krásy? 300 tisíc měsíčně není problém. Šéfka Miss promluvila o astronomických částkách

Šéfka Miss Czech Republic Taťána Makarenko byla hostem pořadu Superchat. Super.cz Superchat

Makarenko prozradila, že nejvíce vydělávajícími kráskami současnosti jsou Natálie Kočendová a úřadující vítězka Miss Czech Republic Krystyna Pyszková (24). "Natálie Kočendová je určitě dívkou, která je nejvíce vidět, vydělává si velmi pěkné peníze. I Krystyna Pyszková, úřadující vítězka hodně pracuje. Není tolik vidět v médiích, je klidnější typ člověka, nerada dává ven senzace, změny ve svém životě. Ale úspěšná je velmi," řekla v pořadu Superchat Makarenko.

Dívky si měsíčně vydělají statisíce korun. Makarenko prozradila, že tři sta, čtyři sta tisíc korun není rozhodně výjimkou, spíše jde o běžný příjem těchto dívek.

"V rámci výdělku Krystyna vydělává možná ještě víc než Natálie. Ale ne Instagramem, je velmi úspěšná v modelingu. Teď naposledy nafotila například obrovské kampaně pro nejslavnější světový šperkařský dům. Ale doteď si to například nedala na Instagram, ona je prostě takový typ. Už jsme spolu i řešily, že je potřeba, aby i toto viděli její fanoušci na sociálních sítích, málokdo pak tuší, jak opravdu moc úspěšná Krystyna je," vysvětluje ředitelka Miss Czech Republic a poprvé byla konkrétnější, i co se týče honorářů.

"Bavíme se o statisících měsíčně. Pokud dostanete dobrou práci, může to být tři sta tisíc za jednu práci. U velkých kampaní to není problém. Co se týče spoluprací na sociálních sítích, těch je samozřejmě měsíčně více, tam se to také vyšplhá do statisíců například v případě Natálie. I účast v reality show je honorovaná a také se bavíme o velmi vysokých částkách," dodala Makarenko.

