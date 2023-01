8 slavných, kteří se pomstili svým ex písněmi: Nejen Shakira a Miley si rýply do bývalých

Tyto slavné osobnosti nejsou jediné, kdo si zlomené srdce nenechal líbit. Foto: Super.cz/Profimedia

Shakira

Shakira začátkem týdne vzbudila rozruch novou písní Music Sessions #53, ve které se pouští do svého expartnera Gerarda Piquého, a především jeho nové známosti, dvaadvacetileté modelky jménem Clara Chia Marti. V písni si Piquého podala za to, že „vyměnil Ferrari za Twingo“ nebo „Rolexky za Casio“. A byl to dobrý tah. Song se rychle stal nejhranější španělskou písní napříč několika státy a aktuálně drtí světové hitparády. Pomsta zjevně holt táhne.

Miley Cyrus

Ve stejném týdnu Miley Cyrus (30) vydala single Flowers, jenž vyšel v den narozenin jejího exmanžela Liama Hemswortha. V refrénu zpívá, že ho nechtěla opustit, ale už dál nemohla lhát a zvládá samu sebe milovat lépe, než kdy on miloval ji. Herec požádal o rozvod v roce 2019, sedm měsíců po svatbě a po 10 letech vztahu.

Demi Lovato

Zpěvačka Demi Lovato (30) také vydala rozchodovou píseň, a sice na svém posledním albu Holy Fvck. Věří se, že se text písně 29 týká jejího expartnera Wilmera Valderramy, s nímž byla ve vztahu v letech 2010-2016. Poznali se, když byla Demi ještě náctiletá. V textu dotyčnému vyčítá, že byl jenom iluzí a že mu její nízký věk nezabránil, aby jí podával alkohol.

Justin Bieber

Justin Bieber (28) a Selena Gomez (30) byli svého času asi nejostřeji sledovaným hvězdným párem. Jejich vztah byl jako na houpačce, než se v březnu 2018 po osmi letech turbulentní romance naposledy rozešli. O tři měsíce později se zpěvák dal dohromady s modelkou Hailey Baldwin, z níž je dnes už paní Bieber. Justin si z rozchodu vylil srdce v písni Love Yourself, v níž apeluje na svou ex, že se musí mít nejprve ráda sama, pokud chce, aby ji někdo miloval. Selena zase songem Lose You to Love Me dala Bieberovi jasně najevo, že o něj „musela přijít, aby se mohla mít ráda“. Tak hlavně že si to vyříkali.

Eamon

Americký hudebník Eamon Doyle vydal jeden hit, a ten mu naprosto stačil k tomu, aby se z něj, byť na krátký čas, stala hvězda. V dnes již notoricky známé písni F**k It (I Don't Want You Back) z roku 2004 se nevybíravě a velmi zhrzeně pouští do nejmenované ex. Hit se dokonce zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejsprostší vůbec.

Justin Timberlake

V roce 2002 se zpěvák Justin Timberlake (41) vypsal z emotivního rozchodu s Britney Spears (41) v písni Cry Me a River. Napsal ji prý za pouhé dvě hodiny. Že šlo v songu o Britney, sice přiznal až v roce 2018, ale fanoušci měli jasno odjakživa. Píseň je samozřejmě o nevěře a zradě.

Taylor Swift

Taylor Swift (33) lze považovat za královnu rozchodových songů. Snad každému ze svých ex se pomstila v písni. Ať už šlo o Jakea Gyllenhaala (42) a song All Too Well, Joea Jonase a Forever and Always nebo Better Than Revenge, Johna Mayera, kterému věnovala rovnou název písně Dear John, ale i song The Story of Us či Harryho Stylese (28) a písně Style a Out of the Woods a mnoho, mnoho dalších. ■