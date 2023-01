Nový seriálový pár: Mladičká herečka promluvila o choulostivých scénách s Adamem Mišíkem

Denisa Biskupová a Adam Mišík tvoří seriálový rebelující zamilovaný pár. TV Nova

Romantická zamilovaná dvojice – Martina (17) a o pár let starší Dominik. Nový pár, který vytvořili Denisa Biskupová (22) a Adam Mišík (25) v seriálu Jedna rodina. A sluší jim to spolu. Že ve skutečnosti Adam randí s Natálií Jiráskovou, dcerou moderátorky Ivy Kubelkové, ví asi každý, kdo sleduje společenské dění.

A co křehká zrzka známá ze seriálu Jitřní záře nebo z filmů Prezidentka či Bábovky? V Jedné rodině hraje Denisa Biskupová tvrdohlavou holku od rány, která má vlastní i nevlastní sourozence. Není divu, že hledá únik v náručí zkušenějšího truhláře Dominika a spolu si chtějí budovat hnízdečko v maringotce, aby se třeba jednou mohli osamostatnit.

Denisa prožívala první lásku v pubertálních patnácti, Adam přibližně o rok později a za první vydělané peníze vzal svoji dívku do Paříže. Zatímco Mišík bydlí ve stejném činžáku jako rodiče a má radost, že jim může být na blízku, Denisa žije stále u rodičů.

Sympatická rusovláska, známá také ze seriálů Pan profesor nebo Specialisté, si šetří na byt. „Líbilo by se mi bydlení v rodinné vilce, kde bych si pronajala byt, nebo v domku, což asi v dohledné době nebude možné. Ale chtěla bych využívat zahradu u domu. Viděla jsem, že se třeba na Smíchově pronajímají byty ve vilách, jenže je to strašně drahé,“ řekla Super.cz.

Má přítele Krystofa (22), který vystudoval herectví, ale nevěnuje se mu. A co milostný vztah se seriálovým Dominikem, jak se jí hraje? „Adam je profesionál, moc sympatickej, hodnej. Při choulostivějších scénách se choval ohleduplně, na všem jsme se domluvili, je skvělej.“

Denisa přiznává, že není zrovna praktická na manuální činnosti, takže nás zajímalo, co ji baví a co umí. „Maluji, to je můj velký koníček, původně jsem to i studovala, až pak jsem přešla na konzervatoř. Ve volných chvílích si vždycky něco čmárám do skicáku."

Často si prý maluje svoje sny, většinou jde o abstraktní věci. „Když se delší dobu musím na malování soustředit, tak dělám různé studie toho, co mám kolem sebe,“ řekla Super.cz Denisa Biskupová, která má sestru Lucku, dvojče.

■