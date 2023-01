Svou lásku neuvidí půl roku! Iva Pazderková se smutně loučila s tureckým přítelem, který nesmí do Prahy

Iva Pazderková Herminapress

Milostný příběh Ivy Pazderkové začal velmi krásně. Během natáčení pořadu Survivor v Dominikánské republice se seznámila se členem natáčecího štábu, Turkem Bertugem Baloglu a byla z toho láska. Smutnější je už ovšem fakt, že pohledný muž v současné době kvůli vízu nemůže přiletět do České republiky.

Herečka ho tak potěšila svou návštěvou v Ankaře, kde ji přijala i Bertugova maminka. Tu Iva poctila pravou českou svíčkovou. S fanoušky pak sdílela několik fotek s přítelem a k nim připsala vzkaz: „Moji milí, do nového roku nám všem přeji, ať si z něj s sebou do toho dalšího neseme co nejkrásnější vzpomínky. A ať ty naše zase pomáhají tvořit ty nejkrásnější vzpomínky i ostatním. To je totiž to jediné, co si opravdu neseme kdykoliv kamkoliv s sebou, nikdo nám je nevezme. A oč krásnější jsou naše vzpomínky, když víme, že jsme nezapomněli ani na ty, pro které je teď moc těžké si ty dobré a krásné tvořit.“

Právě dnes se ale Iva už musela vrátit domů. Na Instagramu ještě ukázala, kde její přítel bydlí, také kočky, které miluje, a pak už cestou na letiště sdílela nejen mozaiku snímků z Ankary, ale také dojemnou fotografii se smutným popiskem. „Uf. Tohle je vždycky tak těžké. A tentokrát navíc s vědomím, že se neuvidíme tak 6 měsíců, pokud se nestane vízový zázrak...“

Pro Ivu tak teď nastanou osamělé měsíce, kdy se se svým přítelem bude moci vídat jen prostřednictvím telefonu a internetu. Snad ale příběh její lásky nakonec skončí happy endem. ■