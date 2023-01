Za přítelem létá do Turecka, on do Prahy nemůže. Iva Pazderková se pochlubila fotkami se svou láskou

Iva Pazderková Michaela Feuereislová

Srdce herečky si získal Turek Bertug Baloglu, který se podílel na tvorbě show. Háček je v tom, že Bertug zatím do Česka nemůže kvůli vízu, a tak Iva tráví mnoho času právě v Turecku, kde byla také přes svátky.

„Moji milí, do nového roku nám všem přeji, ať si z něj s sebou do toho dalšího neseme co nejkrásnější vzpomínky. A ať ty naše zase pomáhají tvořit ty nejkrásnější vzpomínky i ostatním. To je totiž to jediné, co si opravdu neseme kdykoliv kamkoliv s sebou, nikdo nám je nevezme. A oč krásnější jsou naše vzpomínky, když víme, že jsme nezapomněli ani na ty, pro které je teď moc těžké si ty dobré a krásné tvořit,“ uvedla Pazderková na Instagramu k několika zamilovaným snímkům se svou láskou.

V době, kdy Iva poznala svého nového partnera, byla ovšem ještě zadaná, a to s Hynkem Lorencem, se kterým byla ve vztahu šest let.

"My se s Hynečkem rozešli v míru. Je potřeba, aby si zase člověk uvědomil, co chce a jak to chce. Domluvili jsme se velmi přátelsky na všem, včetně bydlení,“ svěřila se Iva před nějakou dobou pro Super.cz. ■