Hvězdná posila Ulice a návraty oblíbených postav: Kdo všechno letos rozvíří vody nekonečného seriálu?

Koho diváci uvidí v Ulici? Foto: Super.cz/TV Nova

Nejvýraznější novou postavou bude rozhodně koučka Julie Papežová, kterou ztvární herečka Jitka Schneiderová (49). Proč se rozhodla přijmout novou roli v nekonečném seriálu? „Bavila mě charakteristika mé role. Julie je terapeutka, která chce pomáhat lidem a je přesvědčená, že koná dobro. Myslím si, že se její příběh bude ještě zajímavě rozvíjet,“ svěřila se herečka, která bude pomáhat Kristýně Volákové, kterou hraje Sára Korbelová, překonat psychické problémy. A jak sama herečka přiznala, k tématu své role má blízko a několik zkušeností.

„S koučinkem ne, ale s terapií jich pár mám. A těch zkušeností je víc dobrých než špatných. Ale zažila jsem i ženy, které si spíše hrály na to, že něco vědí a umí lidem pomoct. Mám i pár přítelkyň, které jsou profesionálními psycholožkami a psychiatričkami. Mě samotnou toto téma baví. Když jsem končila střední školu a rozhodovala jsem se, co budu studovat, uvažovala jsem o dětské psychologii a speciální pedagogice,“ dodala Jitka.

Další novou postavou seriálu je energická a charismatická Martina Dubovská, kterou bude hrát Natálie Holíková. Ztvární dceru majitelky hospody, již hraje Martina Randová. Naskočení do seriálu a kolegy si nemůže vynachválit. „Přemýšlím, jestli to třeba jen nehrají, možná mi za chvilku vyprší lhůta, kdy přestanu být za novicku, a začnou se chovat zle. Samozřejmě si dělám srandu. Jsou moc hodní a fajn,“ řekla mladá herečka.

Vedle těchto nových příchodů dojde u Gábiny Pumrové, kterou hraje Aneta Krejčíková, a Magdy Procházkové v podání Veroniky Čermák Mackové i na velké návraty v podobě jejich expartnerů. Na obrazovku se tak po několika letech vrací Roman Vojtek (50). „Když jsem přišel, tak jsem viděl z větší části stejné lidi, akorát nám přibyly nějaké šedivé vlasy a sem tam nějaká vráska. Takže to bude asi víc než tři roky. Když nad tím teď přemýšlím, už by to klidně mohlo být i pět let, co jsem tu nenatáčel,“ prozradil představitel Hynka Urbana, jenž začne více zasahovat do výchovy dospívajícího syna Šimona.

Po několika měsících se na obrazovce znovu objeví také Daniel Bambas, který hraje Mirka Soukala. „Návrat byl velice příjemný, a jelikož čas skutečně utíká až příliš rychle, neměl jsem ani pocit, že bych se vracel po několika měsících. V ateliérech jsem potkal všechny známé tváře, takže jediné, co se změnilo, bylo pár nových kostýmů pro postavu Mirka. Věděl jsem, že se ještě jednou objevím, ale myslel jsem, že to bude skutečně jen na okamžik. Nakonec je ten okamžik trochu delší,“ dodal herec. ■