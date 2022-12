Babička účtuje rodině štědrovečerní večeři: Pokud nezaplatí do prvního prosince, mají smůlu, říká

Ilustrační foto Profimedia.cz

„Pokud do 1. prosince nezaplatí, mají smůlu,“ uvedla pro stanici BBC 5 s tím, že je to pro její potomstvo důležitá lekce. Speciálně pak s dnešními cenami potravin.

Caroline má pět dětí a navzdory stížnostem jí nakonec vždycky peníze dodají. V ceně jsou nejen náklady na večeři, ale také například na elektřinu. Dvěma synům účtuje 400 korun na hlavu, třem dcerám pak necelých 300, protože pracují na půl úvazku nebo jsou na mateřské. Jejich partnerům a partnerkám pak totéž. Ovšem dojde i na vnoučata, za ta si účtuje zhruba 140 korun, za nejmladší pak 70 korun.

Ačkoliv si většina z nás nejspíš neumí představit, že by na Štědrý den účtovala hostům jídlo a pití, natož příbuzným, Caroline trvá na tom, že je to nutnost, a její přátelé ji za to obdivují. Potomkům účtuje štědrovečerní hostinu už od roku 2016, kdy zemřel její manžel.

Tehdy se jí příjem snížil na polovinu, protože pracovala jako pedagogická asistentka jen na půl úvazku. A náklady na živobytí stále stoupají. Caroline tak prý ani nepřemýšlí nad tím, že by svůj zvyk změnila. ■