Drsná slova o Lucii Bílé. Hvězdný stylista odmítl oblékat populární zpěvačku a tohle jí vzkazuje

"Vyhnul jsem se spolupráci s Lucií Bílou. S tou se nesejdeme v názoru. To už poznám. Ona si bude valit tu svoji a pro mě to není dobře. Já nechci někoho pro peníze oblékat a ve finále mu nepomoct, protože si prosazuje svoji," řekl Vaněk v naší talk show Superchat.

Sám prozradil, co by Lucii Bílé doporučil. "Hodně bych její styl zjednodušil a hodně bych ubral na líčení i účesech. Zkrátil bych jí vlasy. To velmi omlazuje a bude vypadat daleko víc svěží. Když se od určitého věku oblékáš jednodušeji, omlazuje to. A Lucka je v tom momentu, kdy by to chtělo ubrat," vysvětluje Vaněk.

Naopak si cení toho, že Monika Absolonová mu naprosto důvěřuje "V oblečení to nechává úplně na mně," prozrazuje. Stejně tak Leoš Mareš, se kterým jsou již velmi dobří přátelé. "Mám rád Leoše jako kamaráda, s některými věcmi mě zlobí. Například řeší věci na poslední chvíli. Třeba včera mi volal, že potřebuje obléct na natáčení, které je pozítří. A já zítra jedu do Budějic ke klientovi. On ale ví, že se na mě může spolehnout. I když remcám, zvládnu to," dodává Vaněk.

