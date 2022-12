Fanoušci zaznamenali chybu ve filmu Grinch: A nemohou uvěřit, že si jí nevšimli dříve

Grinch Profimedia.cz

Jedna z divaček na TikToku upozornila, že se v jedné ze scén Grinchovi změní barva očí, a hned se strhla vlna reakcí. Někteří podotýkají, že si nad tím každoročně lámou hlavu, jiní nechápou, že je to nikdy netrklo.

@redcobweb i'm sorry for the way i spoke lol it's really annoying to me how "matter of factly" i am in this xD #thegrinch#moviemistakes

„Vždycky, když sleduji Grinche, zarazí mě chyba, kterou udělali, ať už herci zapomněli dát kontaktní čočky nebo dodělat barvu očí digitálně. V jednu chvíli má Jim Carrey svoje hnědé oči, v dalším momentě jsou tam zpátky zelené,“ popsala, o co jde, ve videu výše.

„No tohle, jak to, že jsem si toho nikdy nevšiml?“ divil se jeden ze sledujících a další se přidávali. „Viděl jsem Grinche tolikrát, ale tohle jsem nikdy nezaznamenal,“ zaznělo také. „Jako malý jsem byl na tom filmu závislý, přesto mě to nikdy netrklo,“ ozval se jiný.

Z videa se stal virál, zhlédlo ho už přes 3,5 milionu lidí a fanoušci se nicméně shodují, že Grinch vypadá dobře i s hnědýma očima. Tvůrci tak podle nich mohli Carreymu klidně usnadnit život.

Herec se nejednou nechal slyšet, že se v masce cítil, jako by ho pohřbili zaživa. „První den trvalo 8,5 hodiny, než mě namaskovali. Odešel jsem do svého přívěsu, prokopl stěnu a řekl tvůrcům, že to nedám. Jeden z nich pak přišel se skvělým nápadem najmout pána, co dělal pro CIA a trénoval lidi, jak zvládnout mučení. A takhle jsem to přežil,“ popsal v pořadu Grahama Nortona Jim Carrey (60).

Expert mu například poradil, aby snědl, na co přijde. Zapnul si televizi, když pocítí, že začíná vyšilovat, šel se projít, bouchnul se do hlavy nebo kouřil, co to půjde. Na to konto Carrey přiznal, že natáčení prakticky prokouřil. ■