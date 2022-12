Mohl za krach vztahu Sabiny a Zbyňka z Love Islandu ex Bagárové Muradov? Hvězda reality show řekla, co spolu mají

Sabina a Zbyněk se rozešli. Jakou roli v tom sehrál zápasník Muradov? Foto: Super.cz/TV Nova/Michaela Feuereislová

Zbyněk totiž nahlédl do telefonu své milé a nestačil se divit. Našel konverzaci, ve které si jeho nové děvče psalo s bývalým partnerem Moniky Bagárové Makhmudem Muradovem (32), a oheň byl na streše. Sabina ale Super.cz řekla, že s bojovníkem nic nemá.

„Momentálně oficiálně žádný vztah nemám. Co můžu říct je to, že jsme se se Zbyňkem rozešli, a rozešli jsme se proto, že mi vlezl do telefonu, kde jsem měla konverzaci s Muradovem," přiznala s tím, že ale o nic nešlo.

"Ale to bylo jen proto, že mi reagoval na stories poté, co jsme se spolu vyfotili na Oktagonu, a z toho Zbyněk usoudil, že spolu momentálně randíme. Ale není to pravda," hájí se Sabina.

To, že by Zbyněk a Sabina přeci jenom tuto krizi chtěli překonat, prý podle ní nehrozí. „Tím, že mě vydíral, že si přehrál všechny moje konverzace i s mýma kamarádkama, co jsem si s nima psala, tak si myslím, že by to dál nefungovalo,” dodala během rozhovoru se Super.cz. ■