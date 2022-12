Bojoval s depresemi a myslel na sebevraždu. Poznali byste dnes Paddyho (45) z The Kelly Family?

Paddy Kelly v dobách největší slávy Profimedia.cz

V 90. letech byste našli jen málo teenagerů, kteří by neznali kapelu The Kelly Family. Album Over the Hump z roku 1994 bylo pro rodinu doslova přelomové a katapultovalo ji na vrchol hudebních žebříčků i fanouškovského zájmu. K nejpopulárnějším členům patřili zpívající bratři Angelo a Paddy, který právě dnes slaví pětačtyřicáté narozeniny.

Z obou jsou dnes dospělí muži s vlastními rodinami i kariérami. Už v roce 1998 se ale kapela začala postupně rozpadat. Odešli Kathy a John, poté i Barby a po vydání alba Homerun také Paddy. Ten nyní pod civilním jménem Michael Patrick Kelly pokračuje v sólové dráze.

V jednom z rozhovorů Michael Patrick mluvil o celosvětové slávě, která jej zastihla jako teenagera. Je vděčný, že enormní popularitu, kterou kapela v polovině devadesátek zažívala, přečkal bez následků.

„Lidé si myslí, že když jste slavní, nemáte potíže. Ale když se na slavné a bohaté zaměříte, tak mnozí jedou v drogách, alkoholu, někteří z nich si vezmou život. Vzpomeňte si, co se stalo s Whitney Houston nebo Kurtem Cobainem a to byly celosvětové hvězdy. Takže opravdu neplatí, že když jste slavní a bohatí, nemáte žádné potíže. To zaprvé,“ uvedl na webu Aleteia.

„Samozřejmě je skvělé, když máte krásný dům, auto, neřešíte dluhy. Ale je bláhové si myslet, že ve chvíli, kdy člověk zbohatne, všechny jeho problémy zmizí. Alespoň to tak nebylo v mém případě,“ otevřel svou 13. komnatu.

„V době, kdy jsem byl v devadesátkách na vrcholu slávy, cítil jsem krizi, deprese. A nebyl jsem na drogách, neholdoval jsem alkoholu, neztratil jsem kormidlo. Ale přesto jsem v sobě cítil hlubokou prázdnotu. Celá moje osobnost a mé bytí bylo v depresi a na dně. Neměl jsem žádnou vášeň pro hudbu, pro život, žádnou touhu žít a tvořit. Všechno bylo mrtvé. Dlouho jsem přemýšlel o tom, že mé jediné východisko je vzít si život. A málem jsem to udělal,“ popisuje období, kdy byl paradoxně idolem milionů dívek po celém světě a uznávaným a úspěšným hudebníkem.

„Stál jsem v okně a díval se dolů. A něco ve mně, neumím popsat, co to bylo, možná nějaký vnitřní hlas, mi našeptával, ať to nedělám, ať neskáču. Tak jsem slezl z okna, plakal jsem a řekl si, že takhle to dál nejde. Uvědomil jsem si, že potřebuji odbornou pomoc,“ popisoval s tím, že neměl žádné skutečné přátele, se kterými by si mohl o svých pocitech popovídat.

Následně začal docházet na terapie, kde nahlas mluvil o svých myšlenkách a potížích. Ke stejnému kroku nabádá všechny, kteří mají sebevražedné myšlenky. „Nedělejte to. Může to trvat dlouho, ale to světlo na konci tunelu je,“ vzkazuje.

Mezi členstvím v jedné z nejslavnějších kapel na světě a sólovou dráhou si dal Michael Patrick Kelly několikaletou pauzu, kterou částečně strávil jako mnich ve francouzském klášteře. V roce 2013 se oženil se svou dlouholetou partnerkou Joelle Verreet. ■