Neexistuje větší bezmoc, než vidět trpět vlastní dítě. Veronika Kopřivová už má ale konečně i dobrou zprávu

Veronika Kopřivová Herminapress

„Máme za sebou týden hrůzy. Na to, jak byla situace vážná, tak Ell stav se po pár dnech léčby výrazně zlepšil a vyhnula se operaci, takže po týdnu se jdeme doléčit domů. Ani nevíte jak se těšíme domu a na postel, my obě, týden jsme v ní nespaly,“ svěřila Kopřivová.

Nejdůležitější je ale stejně jen to, že už se malá holčička cítí lépe. „Ell už má zase ty jiskřičky v očích, barvu ve tvářích, chuť k jídlu a zlobí maminku, takže svět je zase v pořádku,“ rozněžnila se Kopřivová, jež dříve žila s hokejistou Jaromírem Jágrem.

Veronika ale prožívala obrovský strach, který zná snad každý milující rodič. „Upřímně, poznala jsem co je mít opravdu strach, strach o své dítě. Neexistuje větší bezmoc, než vidět trpět vlastní dítě, nemůžete to vzít na sebe, nemůžete prostě udělat vůbec nic. Obdivuji sílu a víru všech rodičů, co řeší ty velké zdravotní komplikace, život ohrožující, je mi to moc líto,“ dodala modelka, jež všem fanouškům děkovala za slova plná podpory. ■