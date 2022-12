Po třetím porodu mění image: Z houslistky Muzikářové je zrzka a zhubla mnohem víc než těhotenská kila

Markéta Muzikářová Michaela Feuereislová

V červnu porodila své třetí dítě, k synovi Nikolasovi a dceři Victorii přibyl malý Max. Houslistka Markéta Muzikářová se téměř okamžitě vrátila na koncertní pódia s triem InFlagranti a snažila se dostat co nejrychleji do kondice.

"Sice pořád kojím, ale snažím se držet zdravého jídla a začala jsem i se cvičením, i když přiznávám, že mě to vůbec nebaví. Ale na jevišti se musím vyrovnat mladším holkám nejen výkonem, ale i postavou. Takže sice trochu trpím, ale výsledky už jsou vidět. Mám čtyři kila dole proti váze, co jsem měla před otěhotněním. Vlastně jsem v dospělosti takhle hubená nikdy nebyla a ještě bych chtěla tak dvě kila shodit," řekla Super.cz Markéta.

Houslistka se rozhodla i pro změnu barvy vlasů. "Šest let jsem byla blondýnka, ale předtím roky zrzka, tak jsem se rozhodla se k tomu vrátit. Zatím je to přeliv, uvidím, jaké budou reakce. Sama jsem ještě trochu nejistá, jestli se mi to líbí," krčila rameny. ■