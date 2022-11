Když chodila s kadeřníkem pomalovaným i na hlavě, odolala: Kvůli příteli z Love Islandu se Natálie Kočendová nechala tetovat

Natálie Kočendová se nechala tetovat Super.cz

Po návratu z reality show Love Island už je modelka a vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová opět v plném pracovním procesu. "Práce je hodně, absolutně nestíhám, ale jsem za to ráda," řekla Super.cz na přehlídce návrhářky Beaty Rajské (60) na zámku Karlova Koruna.

Na mole sice předvedla krásné kousky, nás nicméně zajímal nový doplněk, který hned tak sundat nemůže. Natálka si totiž poprvé v životě pořídila tetování. Přitom, když roky žila s kadeřníkem Luckym Royalem, který měl potetovaný i obličej, odolávala. "Po pravdě řečeno, mě to tehdy ani nenapadlo. On mě ale má vytetovanou na stehně. A prý si mě tam nechá, protože jsem byla součástí jeho života," svěřila.

Ke společnému tetování ji přemluvil až nový přítel David Vitásek, s nímž se dala dohromady právě díky Love Islandu. "Bylo to hodně spontánní a původně jsme se bavili o tom, že bychom si ho udělali všichni účastníci Love Islandu. No a pak jsme měli s Davidem měsíční výročí, seděli jsme na večeři a on mi řekl, že za půl hodiny jdeme na tetování. Když už měl srdíčko na malíčku on, chvíli jsme ho napínala, že do toho nepůjdu, ale nakonec jsem si ho udělala," prozradila.

Pobavili jsme se i o tom, jak budou s Davidem trávit Vánoce, což nám prozradila v našem videu. ■