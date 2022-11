Nejobsazovanější mladý český herec má vítr z maminky: A proč pořád bydlí s pohledným kolegou, i když mají oba holky?

Oskar Hes exceluje v Králi Šumavy. Super.cz

Zesnulý tatínek choreograf Richard Hes by na něj byl pyšný stejně jako maminka Marcela, která nevynechá žádnou jeho premiéru. Hvězda mladého herce Oskara Hese (23) stále stoupá. Nyní byl obsazen režisérem Davidem Ondříčkem do hlavní role série Král Šumavy, která bude uvedena na Voyo.

"Bylo to náročné, rozsah role a to, jak jsem na obrazovce, byl to zatím největší projekt, jaký jsem měl. Tomu odpovídala i příprava, od jízdy na motorce, kuchařské kurzy až po střílení," vypočítal Oskar. Řidičák na motorku ovšem využije i v reálu. "Na jaře si chci koupit stroj a někam vyjet," má jasno, jak utratí svůj honorář.

To se ovšem nelíbí jeho mamince. "Vyloženě mi to zakazuje, ale to už nemůže, protože jsem z domu," smál se Oskar, který sdílí společný byt s Janem Nedbalem (32), který v sérii ztvárňuje jeho bratra. A neodstěhovali se, ani když si našli holky. "Jsou s tím v pohodě, žádné stěhování neplánujeme. Říkáme tomu pořád studentský byt, i když už ani jeden nestudujeme," vyhovuje mladým hercům, kteří spolu natáčejí také film o bratrech Mašínech, mládenecký styl života. ■