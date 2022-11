Princ Philip prý chtěl žalovat tvůrce seriálu Koruna. Byl velmi rozrušený tím, jak byl zobrazen

Princ Philip a královna Alžběta II. Foto: RUT / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podle listu The Sunday Times byl Philip velmi nešťastný z toho, jakým způsobem byl v seriálu vyobrazen. Nejvíc mu vadilo to, že se v jednom z dílů stal v podstatě viníkem smrti své starší sestry Cecilie. Princ Philip se prý dokonce obrátil na advokátní kancelář, která už mnoho let spolupracuje s královskou rodinou.

„Vím, že se princ Philip poradil se svým právníkem, aby zjistil, co s tím může dělat. Byl velmi rozrušený tím, jak byl zobrazen. Byl jenom člověk. Mohlo ho to ranit jako kohokoliv jiného,“ řekl The Sunday Times Hugo Vickers, královský historik a spisovatel.

Následující text obsahuje spoiler.

V předposledním díle druhé série z roku 2017 studuje mladý princ Philip ve skotské internátní škole a kvůli problémům nemůže navštívit svou sestru Cecilii, která žije v Německu a v té době je těhotná. Ta kvůli jeho potížím odletí do Londýna a cestou zemře při leteckém neštěstí. Ve skutečnosti prý ale její tehdejší cesta neměla s Philipem nic společného.

Princ Philip, který zemřel v roce 2021, si nakonec soudní spor rozmyslel, aby k seriálu zbytečně nepřitahoval další pozornost. Podle blízkých přátel královské rodiny byl ale kvůli svému ztvárnění v seriálu dlouho velmi rozrušený. ■