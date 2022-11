Taťána Kuchařová otevřeně o soukromí: Nového chlapa nemám, byla to novinářská kachna

Taťána Kuchařová potvrdila, že stále nemá nového partnera. Super.cz

Nedávno českými médii proletěla informace o tom, že Miss World 2006 Taťána Kuchařová (34) už po rozchodu s Ondřejem Brzobohatým (39) není sama. Novinka ale zaskočila i samotnou krásku, když zrovna byla na expedici v Asii.



„Já jsem se doslechla až do Bhútánu, že mám prý nového chlapa. Tak nemám. Ale ne proto, že by nebylo z čeho vybírat, ale těch osm let mi zatím stačilo a dávám si čas pro sebe. Užívám si svobody. Rozhodně nejsem sama, ale to neznamená, že jsem v novém vztahu. Prostě to byla kachna,“ řekla Táňa pro Super.cz.