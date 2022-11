Foto z luxusní svatby: Trumpova dcera Tiffany (29) se provdala za mladšího miliardáře

Pyšný otec Donald Trump se svou dcerou Tiffany a Michaelem Boulosem Profimedia.cz

K prvnímu tanci si v sobotu večer novomanželé zvolili píseň Dancing In The Moonlight. S Tiffany, která ve svůj velký den oslnila v róbě značky Elie Saab, si posléze zatančil i pyšný otec, a to na hit Here Comes The Sun od Beatles.

Přestože Trump vypadal s výběrem dceřiny drahé polovičky naprosto spokojen, neodpustil si menší pohrůžku: „Raději se o ni postarej!“ Vzápětí však svého zetě zasypal chválou a vyzdvihl, jak je na svůj věk moudrý.

„Nepochybně jsi výjimečný člověk, zvlášť na svůj věk. Viděl jsem tě jednat s velkými lidmi. Jste dva úžasní lidé a tohle byl krásný den,“ rozplýval se Trump. Ani Marla Maples neskrývala nadšení a pochválila mimo jiné zbytek Trumpovy rodiny za podporu její dcery.

Mezi svatebčany kromě rodičů novomanželů nechyběli ani nevěstini starší sourozenci Ivanka (41), Donald Jr. (44) a Eric (38), které má bývalý americký prezident se svou první manželkou Ivanou Trump (✝73), která letos v červenci tragicky zemřela po pádu ze schodů ve svém domě.

Ivanku, jež oslnila v bledě modré róbě, doprovázel manžel Jared Kushner a jejich děti Arabella (11), Joseph (9) a Theodor (6). Stejně tak i její bratři dorazili se svými rodinami. ■