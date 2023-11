Odvaha, statečnost, cílevědomost a inteligence. To jsou základní lidské atributy, které úspěšným ženám pomohly v tom, aby dokázaly ve své době nemožné. Ženy, které svou odvážností a průbojností dokázaly změnit svět a ještě se zapsaly do světových dějin. Znáte ony slavné ženy, které se nebály budoucnosti a rozhodly se bojovat za lepší zítřky, a to navzdory předsudkům, stereotypům nebo obtížím? Pokud máte pocit, že o nich víte všechno, můžete si své znalosti ověřit v našem kvízu.