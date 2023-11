„Řekl, že Simona Hradilová by si mě vzala, ale že neví, kde teď je. Za hodinu mi jel vlak zpátky do Žatce do kasáren, tak jsem byl naštvaný. Na záchodě v divadle jsem pak potkal úplně cizí ženu, zeptal jsem se, jestli není Simona Hradilová, a byla to vážně ona,“ popsal Nečas náhodné setkání. „Tak jsem jí vysvětlil, že bych si ji za tři týdny potřeboval vzít, a ona nic nenamítala. Chtěli jsme se po roce rozvést, ale nakonec jsme spolu zůstali 13 let a máme spolu syna,“ uzavřel herec své vyprávění o nevšedně zahájeném vztahu.