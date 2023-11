Představitelka Borůvky Miroslava Šafránková se před kamerou odmítla svléknout, a tak se režisér rozhodl, že to vyřeší animovanými pasážemi. Nakonec se mu tento způsob zalíbil a více ho zakomponoval do filmu.

Žhavými kandidáty na ústřední role byli i Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. U režiséra to nakonec vyhráli Kříž s Matáskem, kteří spolu studovali a už tehdy se kamarádili. Do natáčení se zapojili i přes to, že to jako studenti měli zakázané. Škola jim to později oplatila trojkami z chování.