Měla totiž dredy, což oblíbeného vtipálka velmi zaujalo a hned zjišťoval, jak se o takový účes mladá dáma stará. „Chtěj jsem jednu dobu úplně to samé, co máte na hlavě. Jak to funguje, když jdu do vany, tak jdou do vany se mnou i ty vlasy?“ zajímalo ho. Martina mu pak přiznala, že stačí, když si takové vlasy umyje jen jednou do měsíce.