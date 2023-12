A zdaleka nebyl jediný, kdo se potil. Najít správný vzor na svetr pro postavu Marka Darcyho byla výzva. „Oslovili jsme asi na 20 nebo 30 pletačů,“ přiznala režisérka Sharon Maguire. „Svetry byly krásné, ale nebyly vtipné, takže jsme se nakonec dohodli, že to bude los, ne sob,“ prozradila, že je všechno jinak, než si diváci mysleli.

„Nenáviděl jsem výprodeje s vánočními svetry v obchoďácích. Nemohl jsem se na ně ani podívat,“ přiznal s tím, že mu za to rodina pravidelně nadávala. Svetr s losem si ale nakonec oblíbil. A co je důležitější, slušelo mu to v něm.