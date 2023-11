O svém vztahu s Johanem Mádrem krásná tanečnice nikdy nemluvila. Na dotaz, zda je zadaná a jejím partnerem je právě známý moderátor, tak reagovala roztomilým smíchem. „Je to tak, odkud to máte?“ přiznala Super.cz. Partner ji v taneční show už od prvního dílu podporuje a zvládá i mnohdy nestandardní zprávy, které Adriana od fanoušků dostává.

„Přichází mi maily, že by někdo chtěl mít co dočinění s mými chodidly. Tomu nerozumím, proč někoho zajímají nohy tanečnice. Stalo se to teď několikrát, chtějí posílat věci, které se týkají mých nohou. Víc to nebudu specifikovat,“ řekla se smíchem Adriana s tím, že přítel to zvládá.