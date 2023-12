Vede tudy i česko-bavorská hranice, kde vznikala jedna z nejstřeženějších hranic železné opony. Postava titulního hrdiny – tajemného pašeráka, který převádí ilegální uprchlíky přes hranici do Německa skrz nebezpečné močály – nabývá až mytického charakteru. Nicméně hlavním hrdinou snímku není tento legendární převaděč, nýbrž muži zákona Karel Zeman (Jiří Vala †76) a Václav Kot (Radovan Lukavský †88), kteří na Šumavě střeží čs. státní hranici. Prvně jmenovaný se navíc zamiluje do místní prodavačky Marie Rysové (Jiřina Švorcová †83), jejíž manžel uprchl do ciziny.

Filmový pracovník a historik Boris Jachnin, který byl u natáčení, v roce 1994 zavzpomínal v časopise Šumava, jak to s tím topením bylo: „…Tak jsme našli potřebnou tůňku v tom močálu, a ještě jsme ji doplnili rašelinou – a dole, asi v třímetrové hloubce, jsme upevnili kovový kroužek, kterým bylo provlečeno kovové lanko, jež měla herečka připevněné k pasu. Když do močálu vlítla a plácala tam sebou a občas se ponořila a vynořila, tak se zatáhlo za lanko a ona zmizela pod hladinou. Já jsem s ní byl dohodnutý, že to lanko budu tahat sám… Všechno jsme připravili… ona tam vlítla, jak bylo předepsáno, spadla dolů, začala tam zápasit v bahně, plácat se, no a já jsem tedy vzal za to lanko a pomalu jsem zatáhl, až zmizela pod hladinou. A teď jsem ji tam držel a počítal jsem: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset – pak jsem ji pustil, vykřikl jsem stop, vlítli tam kluci… a ti ji vytáhli. Říkal jsem si, těch deset vteřin tam musí vydržet pod tou hladinou a ona tam skutečně vydržela, dopadlo to šťastně pro nás i pro ni.“ Herečka později potvrdila, že to pro ni byla nejhorší scéna z celého filmu.