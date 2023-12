Ani na Štědrý den nesmí chybět na vánočních televizních obrazovkách legendární komedie Sám doma (Home Alone). Snímek byl natočen v roce 1990 a ihned si získal srdce všech diváků. Notoricky známý příběh se točí kolem malého Kevina (Macaulay Culkin), kterého početná rodinka McCallisterových zapomene doma a odletí bez něj do Paříže. Sám doma je nejvýdělečnější komedií všech dob a je hojně reprízovaná nejen o vánočních svátcích.

Hlavnímu hrdinovi ve filmu zdatně sekundovala dvojka nešikovných lupičů Harryho a Marva v podání skvělých Joea Pesciho a Daniela Sterna. Protože Pesci hrával často v mafiánských filmech a nebyl zvyklý natáčet s dětmi, na place mu často ujížděly vulgarismy. Režisér Chris Columbus mu pak poradil, ať sprosté slovo „fuck“ nahrazuje slušným „fridge“ (lednička). A prý to zafungovalo.

Daniel Stern musel jen celou dobu předstírat, že mu po obličeji leze něco strašného. Jiné zdroje ale píší, že chlupatého pavouka měl na obličeji doopravdy, jen se při tom nesměl ani pohnout, aby ho nevyplašil. A tak byl výsledný křik, který vidíme ve filmu, dodělán až v postprodukci. Ať už to bylo jakkoli, každý, kdo trpí arachnofobií, musí při této scéně před hercem smeknout.

Lupiči každopádně přežili všechny nástrahy, které si pro ně malý Kevin přichystal. A že jich nebylo málo - ať už je to popálení žehličkou, hořák u hlavy, nebo nejrůznější pády. Mnohé bolestivé scény nám dobře utkvěly v paměti, ale filmaři nás jen vodili za nos. Ve scéně, kdy Marv šlape na vánoční ozdoby, herce chránila hned dvě bezpečnostní opatření. Ozdoby totiž nebyly ze skla, ale z cukru a Daniel Stern měl na nohou navíc speciální gumové ponožky tělové barvy.

Ke zranění ale během natáčení přeci jen došlo. Ale nikoliv u lupičů. Šrám si odnesl Macaulay Culkin. Poranění prstu mu nechtěně způsobil Joe Pesci. Ve scéně, ve které předstíral, že ho chce kousnout, se do chlapcova prstu bohužel opravdu trefil a zranění si vyžádalo několik stehů. Culkinovi bylo v době natáčení deset let a měl nesporný herecký talent. Dokonce se sám podílel na vymýšlení některých scén. Bojový plán, který rozvine v ikonické scéně filmu, prý nenamaloval nikdo ze štábu, ale přímo on.