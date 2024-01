Rodina hejkala Huga obývá starou vilu na okraji města. Její poklidný život změní příchod úředníka Patočky, který zjistil, že za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit, nebo se vystěhovat! Strašidla budou muset do práce a jejich děti do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled zdálo.