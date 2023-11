Nyní Genzer zalovil v archivu a našel opravdovou retro perličku. Video, kde jako sedmnáctiletý mladík dával ve škole rozhovory. „To je snad můj první rozhovor do televize. Rok 1983, já na taneční konzervatoři a otázka zněla: Co vám dává tanec?“ A na to měl tehdy Richard jasnou odpověď. „Je to takové bezprostřední, člověk se v tom jakoby vyřádí,“ prohlásil a hned na tváři vykouzlil svůj typický úsměv.