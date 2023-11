Herec Marek Adamczyk (35) v minulých kolech StarDance často kritizoval porotu. Dokonce u něj padla slova o tom, že už se na to „chtěl vybodnout“. S tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou (32) totiž doslova dře jako kůň, ale výtky z poroty ve složení Richard Genzer (56), Tatiana Drexler (60) a Zdeněk Chlopčík (66) slyšel neustále. A to i po svém posledním tanci, tedy paso doble.

„Já pořád věřím, že tady budu co nejdéle. Půlka je už dobrý záchytný bod,“ řekl Super.cz. A nyní už i on nahlíží na porotu přeci jen shovívavěji.

„Myslím si, že to není vůbec snadný úkol, během půl minuty někoho zhodnotit a být při tom zároveň zábavný, odborný, objektivní i osobní najednou. Zatímco moderátoři Marek s Terezou se mohou dopředu na vše připravit a od nás se žádná moudra nečekají, oni musí reagovat v daný moment bez přípravy, a ještě by měli mluvit jak kniha. Každopádně bez nich by to celé nedávalo smysl a jsem moc rád, že tam tyhle tři fajn lidi sedí a udržují nás i vás v pozoru. To je jejich role a dělají to dobře,“ vysekl porotě poklonu Adamczyk.