A jaké má ambice? „Kdo by nechtěl vyhrát? Nikdo tam nejde s tím, že to prostě zkusí a uvidí. Stanovila jsem si limit, že tam chci vydržet aspoň pět týdnů z devíti. Ale každý má někde vzadu tu myšlenku, že by to mohl vyhrát,“ popsala své neskromné cíle. A jak by s výhrou ve výši 2,5 milionu korun naložila? „Bude velká party, to je jasné. Už to máme i trošku naplánované, chtěla bych nějaké burlesky. Samozřejmě bude otevřený bar. Jsem ochotná do toho střelit i 200 tisíc. Taky se teď s Jíťou snažíme otěhotnět, ale pořád to nejde. Nevíme, kde je problém. Bydlíme v malém bytě, takže kdyby to vyšlo, budeme muset začít řešit bydlení. Jo, a možná si nechám udělat nový prsa,“ nastínila Barbara své úmysly s penězi.