Některé snímky jsme viděli už mnohokrát, a když je v televizi reprízují, stejně se na ně podíváme znovu. K těmto stálicím patří i film Sněženky a machři (1982), na který se můžete tentokrát těšit 5. prosince ve 20:10 na Televizi Seznam. Představovat tuto kultovní komedii by bylo nošením dříví do lesa. Proto si připomeňme alespoň pár zajímavostí, které natáčení filmu provázely.

Představitel studenta Radka Převrátila Václav Kopta přijel na hory bez zimního oblečení. Na hory totiž nejezdil a nevěděl, co si má vlastně zabalit. Během konkurzu také filmařům zatajil, že neumí lyžovat. To bylo přitom podmínkou účasti na natáčení. Když to režisér Karel Smyczek zjistil, musel za něj shánět dubla.