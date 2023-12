Dvacetiletý geniální matematik Will Hunting se „matce všech věd“ věnuje jen tehdy, když má zrovna náladu. Je to hlavně hospodský flákač, který pracuje jako uklízeč na univerzitě. Ovšem jednoho dne vyřeší jen tak pro zábavu příklad, který vidí napsaný na tabuli a který se studentům zatím nepodařilo rozlousknout.

Všimne si někdo, že po chodbách školy chodí se smetákem v ruce génius, který by měl své schopnosti rozvíjet? Skvělý film Dobrý Will Hunting (1997) s Mattem Damonem v hlavní roli uvidíte 10. prosince ve 14:30 h na Televizi Seznam.

V dalších rolích uvidíte okouzlujícího Robina Williamse, který hraje psychoterapeuta Seana Maguirea, dále Bena Afflecka v roli Willova kamaráda Chuckieho, Stellana Skarsgårda coby profesora matematiky Geralda Lambeaua či Minnie Driver, která ztvárnila Willovu dívku Skylar. Scénář k filmu napsali Matt Damon a Ben Affleck a získali za něj Oscara. Stranou nezůstaly ani nominace za herecké výkony, a to pro Matta Damona, Robina Williamse a Minnie Driver. Zlatou sošku si nakonec odnesl geniální Robin Williams.

Také Seanova poslední slova „Son of a bitch. He stole my line,“ byla hercovou improvizací.