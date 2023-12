Jistě nepřekvapí, že vtipálek Robin Williams není zrovna ukázkový, ale spíš hodně neuctivý reverend. Jeho výuka sestává zčásti z biblického učení, zčásti ze svatokrádežných řečí, zčásti z rádoby mouder. Jeho definice cizoložství zní následovně: „Nevěra je jako chodit pro mléko jinam, i když máte doma úplně perfektní džbány.“ Kněz Frank také tvrdí, že když nevěrník požádá o manželku bližního svého, začíná to žádostivostí a končí chlamydiemi. Podstatné je, že přestože se film nebere moc vážně, zazní v něm opravdu pár inteligentních rad, které by mohly být budoucím snoubencům užitečné.

Herec Robin Williams rozdával divákům radost plnými hrstmi. O to víc všechny proto překvapilo, když v roce 2014 dobrovolně ukončil svůj život ve věku 63 let. Trpěl totiž silnými depresemi a svého času se také léčil ze závislosti na alkoholu a na drogách. Byl ovšem tak dobrý herec, že ani jeho žena Susan Schneider netušila, že krátce před smrtí byl psychicky úplně na dně.

Oblíbený herec měl i velmi dobré srdce. To velmi dobře věděl i jeho kolega Christopher Reeve (mj. představitel Supermana), který měl nehodu, kvůli níž zůstal na vozíku. Williams za ním přišel do nemocnice a na pokoji mu uspořádal osobní show. Reeve pak řekl, že to bylo poprvé od nehody, kdy se konečně zase smál. A prý pořádně od plic.