V domě Big Brothera došlo k pořádnému dramatu. Zjistilo se totiž, že Vítek skutečně vzal s pomocí dalších hráčů Davidovy trenýrky. Avšak mělo jít pouze o hloupý vtip, jenž měl Davida vyvést na chvíli z rovnováhy. To se mu ale nakonec povedlo tak, že se na něj David nemůže ani podívat. „Je mi na zvracení a mám s ním ještě spát. Dali mi to jako trest,“ řekl David.

Do pláče se pustila i Zoe, dle které to Vítek pokazil celé LGBT skupině. Prý i ona sama čelila v životě poznámkám, že je zvrhlá a proti přírodě. A myslí si, že tahle kauza názory ještě podpoří, ačkoliv se snažila pochopit, že šlo pouze o hloupý žert. I tento názor Vítka opět rozplakal.

Velmi těžce nese situaci také Soňa, která se v jeden moment dokonce zhroutila. Vžila se totiž do obou stran. „Řekla jsem mu na rovinu, že to po*ral, ale nechci, aby odtud odešel a lidé si mysleli, že je úchylák,“ řekla Soňa, kterou po pár minutách popadl panický záchvat a Terezu poslala pro sklenici vody.

„To jako fakt David řeší už pátý den ty trenky? To je fakt extrém,“ uvedl jeden z diváků. „David řekl, že mu Vítek mohl sebrat rodinu. Ty vole, čím? Ať se probere. Jako kvůli tomuhle vtipu dělat scénu? Trochu to přehání,“ napsal další. „Davida příště ven a bude klid. Hlavně, ať neodchází Vítek,“ píší další fanoušci. „David všem pořád dokola vnucuje to stejné. Je to manipulátor, měl by příště vypadnou,“ podotkl divák.