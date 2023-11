„Vůbec jsem o tom nediskutoval, protože když mi poslali scénář s nabídkou, jestli to chci dělat, tak jsem si toho hned všiml. Řekl jsem si, že v rámci tohoto seriálu a v rámci žánru to bude jenom letmá nahota. Když přišlo na natáčení oné scény, všichni byli natolik slušní, že na place zůstalo jen minimum lidí ze štábu. V tu chvíli jsem to opravdu neřešil a neměl jsem s tím problém. V rámci situace jsem si vymyslel i pointu, že když ta scéna skončí, já na Evu zavolám: ,Co děláš?‘ A tu kytaru dám bokem, takže Eva to měla opravdu z první řady,“ prozradil se smíchem Šanda, který si zahrál záletného svůdníka Viktora.