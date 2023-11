Neuvěřitelných 40 let nedávno oslavil legendární sci-fi seriál Návštěvníci . V oblíbeném seriálu si zahrála herecká esa Vlastimil Brodský (†81), Josef Bláha či Vladimír Menšík, kteří už bohužel nejsou mezi námi. V rozhlasovém studiu v Praze se tak potkali herci Josef Dvořák (81) (Emil Karas), Dáda Patrasová (67) (Káťa Jandová) a Klára Pollertová- Trojanová, jež ztvárnila školačku Ali.

Herce si do svého pořadu Tobogan pozval moderátor Aleš Cibulka . A mimo jiné nechybělo ani pózování právě u slavného auta Lada Niva, které patřilo k nedílné součásti populárního seriálu.

Řešení nabídne akademik Richard v podání Josefa Bláhy, který je specialistou na historii lidstva. Zmíní postavu velkého učence 20. století Adama Bernaua, který už jako chlapec objevil princip umožňující přesun kontinentů a zaznamenal jej do svých školních sešitů. Jejich nález by bezpochyby zachránil život na ohrožené planetě Zemi. Skupina odborníků se proto vrací do minulosti, aby Adama nalezla i s jeho výpočty…