Vánoce jsou za dveřmi a televizní diváci se těší na oblíbenou rodinnou komedii Sám doma. Většina fanoušků zná filmové scény jako své boty, jedna konkrétní se teď nicméně stala velkým tématem. A sice scéna ze supermarketu, kam se Kevin vydal na pořádný nákup. Neuvěříte totiž, na kolik by ho vyšel v roce 2023 s dnešními cenami.

Zatímco ho rodiče zapomněli doma, osmiletý Kevin se projevil jako celkem samostatný. Kromě toho, že ubránil dům před zloději, se také vydal na nákup. Nakoupil nějaká mražená jídla, chleba, dva litry mléka, prášek na praní, toaletní papír, dva litry pomerančového džusu, balíček vojáčků a ubrousky do sušičky.

Na takový nákup by dnes Kevin z filmu Sám doma (1990) potřeboval o dost víc peněz.

Takový nákup ho ve filmu z roku 1990 vyšel na něco málo přes 20 dolarů, tedy na 450 korun. A to ještě ušetřil pár centů se svým kuponem z novin. Ale kolik by stál takový nákup dnes?

Tiktoker Geoffrey Lyons si dal tu práci a vše propočítal. Vzal v potaz inflaci a dnešní ceny ve filmu jmenovaných potravin a drogerie a přišel na to, že dnes by se Kevin musel plácnout přes kapsu podstatně víc. Nákup i s daní by totiž dělal 68 dolarů, tedy 1500 korun.