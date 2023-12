Nepochybně šťastné bylo herecké obsazení, především Marthy Issové (42) do hlavní role trochu svéhlavé a upřímné Bohdanky. V roli královny Alexandry uvidíte Sabinu Remundovou (51), prince Bartoloměje ztvárnil Lukáš Příkazký , čarodějku hrála Zuzana Bydžovská, Bohdančinu matku Jana Oľhová (63; mluví ji Taťjana Medvecká), otce Marián Geišberg (†64; mluví Svatopluk Skopal), v roli královny Gabriely se objevila Erika Stárková (39).

„Je to fyzicky nejnáročnější práce, jakou jsem kdy u filmu zatím zažila. V zimě, v dešti, v blátě, v lese bosá, od rána do večera, v noci, v krkavčím hnízdě,“ řekla v září 2014 Issová pro ceskobudejovicky.denik.cz.

Hodně scén se točilo na majestátním hradě Zvíkov a například také na loukách v jeho okolí. Herečka zde musela do lánu kopřiv a trhat je holýma rukama, což zčásti skutečně dělala. „Takže na to nemám nejhezčí vzpomínky, ale ty kopřivy za to nemůžou.“ Zdejší kraj Marthu Issovou uchvátil. „Je malebný a člověk zde má pocit spojení s přírodou, což už nebývá tak běžné,“ dodala.