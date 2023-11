Kulinářskou show MasterChef opustil velký miláček diváků. A to Mára, kterému se stala osudná vyřazovací výzva, která byla spíš o štěstí.

Připravil lanýžové rizoto s hovězí svíčkovou a jako sladký chod zpracoval francouzský sýr s ovocem a oříšky. A právě sladký chod se Márovi tolik nepovedl a do dalšího kola nepostoupil.

„Samozřejmě mě mrzí, že odcházím, ale na druhou stranu jsem hrozně rád, že odcházím s tímto jídlem, které jsem uvařil. Kdybych měl být úplně upřímný, tak každý věděl, že ‚Mára celer‘ nebyl nejostřejší tužka v penále, ale dostal se do top desítky a je to pro mě fakt úspěch. Své dceři bych chtěl tímto vzkázat, že když člověk něco chce a půjde si za tím, tak se může dostat i do top desítky nejlepších amatérských kuchařů v Česku,“ dodal Mára před opuštěním soutěže.