Dabéra a herce Michala Holána znají televizní diváci nejen díky jeho nezaměnitelnému hlasu. Známý je také ze seriálu Policie Modrava. Představitel poručíka Votavy, kterého diváci potkávali od prvního dílu první řady, bojoval s vážným onemocněním střev.

Do 30 let Michala netrápily žádné zdravotní potíže, vše začalo nevysvětlitelnými bolestmi v břiše. Těm herec nejdříve nepřikládal žádnou váhu a k lékaři dorazil za pět minut dvanáct. „Asi ve třiceti letech jsem měl najednou takovou bolest břicha. Do té doby vůbec nic, ani zlomený prst. Ale najednou taková bolest, taková jiná, jakou jsem nikdy nezažil, a nemohl jsem se ani narovnat,“ svěřil se v premiérovém dílu pořadu 13. komnata herec, který postupně začal své problémy řešit.

Lékaři mu nakonec diagnostikovali divertikulární nemoc tlustého střeva a herec bojoval o život. Michal musel okamžitě podstoupit chirurgický zákrok, ten ale nepřinesl očekávaný výsledek, a operací tak musel absolvovat ještě několik, hrozila mu také doživotní stomie neboli vývod. „Je to o tom, že je střevo v nějakém místě nemocné, a ten kus odříznou, mohou ho okamžitě spojit, ale to by se nemuselo dobře hojit, protože tam byl zánět, tak ho musí nechat uzdravit, což trvá 4 až 6 měsíců, a kus střeva vyndají z břicha ven,“ svěřil se Michal Holán, který se snažil brát celou situaci optimisticky. „Beru to jako zkušenost, vyřešilo se to, šel jsem na operaci, probudil jsem se a měl jsem pět měsíců vývod,“ řekl herec.