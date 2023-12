V hlavní roli se měl původně objevit Luděk Sobota, ale ten měl v té době zrovna zákaz hraní, takže se natáčení pohádky účastnit nemohl. „Režisér Zeman mi napsal dopis, že by mě chtěl obsadit do té role. Ale že nevěděl, že mám zákaz z vyšších míst. Já to jen tušil, tenkrát to nikdo nikomu neřekl přímo. Bylo to neoficiálně, to si jen soudruzi zatelefonovali mezi sebou. Byli jsme totiž dost pod drobnohledem ústředního výboru strany,“ řekl k tomu později Luděk Sobota. Honzu tak nakonec ztvárnil Jiří Korn, kterého ale nadaboval Michal Pavlata. Sám Korn z toho příliš velkou radost neměl, režiséra se dokonce snažil přesvědčit u hlasové zkoušky, ale neuspěl. Vlastní hlas zůstal Kornovi pouze u zpěvu.